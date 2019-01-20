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DHA DIŞ - Afrin’de bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde terör örgütlerinden arındırılan Afrin kent merkezinde bir midibüste patlama meydana geldi.

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde terör örgütlerinden arındırılan Afrin kent merkezinde bir midibüste patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası Afrin’de güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti.
Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcının yıl dönümünde, gözlerin çevrildiği, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde sabah saatlerinde bombalı saldırı alarmı verildi. Günler öncesinden harekatın yıl dönümünde olası saldırılara karşı alarm durumunda olan güvenlik güçleri, sabah saatlerinde ilk olarak kent merkezi yakınlarında durumundan şüphelendiği ve inceleme sonrası bomba yüklü olduğunu belirlediği bir aracı kontrollü olarak infilak ettirdi. Ancak, bu saldırıdan kısa süre sonra otogardan çıkan yolcu midibüsü, Valilik binasına 500 metre mesafedeki Zeytin Dalı Bulvarı'nda infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla tahliye ederek hastanelere kaldırdı. Yapılan incelemede 4 kişinin öldüğü saldırıda 11 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Bombanın midibüsün geçtiği noktaya mı yoksa içine mi yerleştirildiği araştırılırken, güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise saldırıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alınarak sorgulanmaya başladı. Kent genelinde teyakkuz durumuna geçilirken, Valilik binasının da bulunduğu saldırının yapıldığı Zeytin Dalı Bulvarı ise yaya ve araç kullanımına kapatıldı.
Harekatın yıl dönümünde Afrin’de sivillerin ise günlük yaşamlarına normal olarak devam ettiği görüldü. Kurulan pazarlarda ve işyerlerinden alışveriş yapan Afrinliler, harekat ile kendilerini huzura kavuşturan Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.

(Görüntüler DGS Yurt sırasında)

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