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DHA DIŞ- Afrin’de patlama: 2 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin kentinde patlama meydana geldi.

Suriye, (DHA)- Suriye’nin Afrin kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Afrin’de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken; 7 kişi de yaralandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama bölgesinde panik yaşandığı ve sağlı ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği görüldü.

Patlamanın, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Patlama bölgesinden görüntüler
-Yaşanan panik anları
-Ambulansların ve sağlık ekiplerinin görüntüleri

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