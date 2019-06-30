HABER

DHA DIŞ- Ailesinin yanından çocuklarını kaçırmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

ABD’de havalimanında bir kadın, annesinin yanında, bebek arabasındaki bebeği kaçırmaya çalıştı.

ABD, (DHA)- ABD’de havalimanında bir kadın, annesinin yanında, bebek arabasındaki bebeği kaçırmaya çalıştı. Polisin geldiğini görünce kaçan kadın gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, Atlanta Havalimanı’nda 24 Haziran’da yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. Biri bebek arabasında olmak üzere 3 çocuk ile havalimanında uçağına giden bir anneni yanına yaklaşan kadın, bebek arabasını tutarak çocuğu kaçırmaya çalıştı. O sırada biraz ileride diğer bebek arabası ile yürüyen baba, durumu fark edince koşarak annenin yanında gitti. Şüpheli, bebek arabasındaki bebeği alamayacağını anlayınca, annesinin yanında yürüyen 6 yaşındaki çocuğu kucağına alarak kaçmaya çalıştı ancak baba engel oldu. O karmaşa anında olay yerine koşarak gelen polisi gören şüpheli, koşarak kaçmaya çalıştı. 3 polis tarafından yere yatırılan şüpheli güçlükle gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye kaydedildi.
Yerel medya, çocukların herhangi bir şekilde zarar görmediğini duyurdu. Ayrıca, polisin yaptığı açıklamada, şüphelinin akli dengesi yerinde değilmiş gibi hareket ettiği ve gözaltına alındığı sırada söylediği şeylerin anlamsız şeyler olduğu belirtildi.
Şüphelinin ‘adam kaçırma’ suçundan yargılanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü
----------------------------
-Şüphelinin bebek arabasını tutması
-Anne ile itişmesi
-Babanın durumu fark ederek olay yerine koşması
-Çocuğu şüphelinin kucağından geri alan baba
-Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Antalya’da bir ayda 3’üncü rekor kırıldıAntalya’da bir ayda 3’üncü rekor kırıldı
Kaçkarlar’a Haziran’ın son gününde kar yağdıKaçkarlar’a Haziran’ın son gününde kar yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.