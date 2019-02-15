DHA DIŞ - Akar: Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır

Almanya, (DHA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’deki Liderler Zirvesi’nin ardından Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gitti.

Münih Güvenlik Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen DEAŞ’la mücadele toplantısına katılan Bakan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere savunma bakanlarının da bulunduğu toplantıda, Türkiye’nin terörizmin her çeşidiyle mücadele ettiğini, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında 3 binden fazla radikal DEAŞ üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" diye konuştu.

DEAŞ ile mücadele kapsamında Türkiye’de konuşlu koalisyon kuvvetlerinin hava harekâtları düzenlediğini hatırlatan Bakan Akar, bunun da Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede verdiği desteğe iyi bir örnek olduğunu söyledi.

"Fırat Kalkanı Harekâtı bir NATO üyesi ülke tarafından DEAŞ’a karşı icra edilen ilk ve tek karadan yapılan harekât olma özelliğini taşımaktadır" diyen Bakan Akar, DEAŞ ile mücadeleyi göğüs göğüse yapan tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu vurguladı.