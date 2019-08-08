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DHA DIŞ - Akar, yenilenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nın açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in yenilenen anıtı törenle açıldı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in yenilenen anıtı törenle açıldı.

Törenlere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve devlet erkanının da katıldığı tören sırasında F-16 uçakları, halkı ve şehitleri selamlama uçuşu da gerçekleştirdi.

KIRILMA NOKTASIYDI

Törende günün anlam ve önemini ifade eden konuşma, Kara Pilot Üsteğmen İbrahim Kurtay tarafından yapıldı. Kurtay konuşmasında, Cengiz Topel’in, Erenköy bölgesine yapılan Rum saldırılarını caydırmak maksadıyla 8 Ağustos1964’te düzenlenen uyarı uçuşları esnasında yaşananları anlattı. “Yüzbaşı Cengiz Topel ve silah arkadaşları, Erenköy Direnişi için kırılma noktasıydı” ifadelerini kullanan Kurtay, Cengiz Topel’in uçağının Rumların uçaksavar ateşine yakalandığını ve Topel’in uçaktan atlamak zorunda kaldığını, ardından Rumlar tarafından esir alındığını anlattı.

Kurtay, “Türkiye Cengiz Topel’in serbest bırakılması için girişimde bulunur. Rumlar Topel’in hayatta olduğunu, sorgulandığını bildirir. Ancak beş gün sonra naaşı Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri vasıtasıyla Türk yetkililere gönderilir. Yüzbaşı Topel’in işkence gördüğü anlaşılır. Rumlar Cenevre sözleşmesini hiçe saymışlar ve Yüzbaşı Topel’i korkunç işkencelere tabii tutarak şehit etmişlerdir” dedi.

RUMLAR ŞEHİT ETTİ

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında, uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Rumların işkenceleri sonucunda hayatını kaybeden Cengiz Topel, Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehididir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şehit Cengiz Topel Anıtı yenileme

Hulusi Akar geliş saygı duruşu istiklal marşı,

Kara Pilot Üsteğmen İbrahim Kurtay'ın konuşması

Anıt açılışı, anıtı gezme

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