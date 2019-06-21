DHA DIŞ - Akıncı Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir

Sefa KARAHASANLEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Kapalı Maraş' konusunda yapılan açılımdan haberinin olmadığını söyleyerek, Görülüyor ki Cumhurbaşkanı'nı bypass etme çabası var. Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir. Onun için her kim ki yanlış yapıyor bu konuda ondan vazgeçmesi gerekir dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Maraş açılımı' ve gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başbakan Ersin Tatar'ın, Türkiye ile diyalog içinde Maraş açılımı yapıldı açıklamasına atıf yapan Akıncı, Maraş ile ilgili hükümet kararında Cumhurbaşkanlığı'nın dışlanması vahim bir durumdur dedi.

'MARAŞ HASSAS BİR KONU'

Maraş konusu hassasiyetle ele alınması gereken, ancak her koşulda Kıbrıs’ta çözüm hedefine katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konudur diyen Akıncı şöyle devam etti

Bugün gelinen noktada yukarıda da değindiğim gibi Kapalı Maraş ile ilgili olarak da tercihen BM gözetiminde Rumlar'a ve ortak işletmelere açılması ve karşılığında Ercan’a doğrudan seferlerin başlatılmasını gündeme getirmek ya da bu olamıyorsa BM ile çatışmadan Kıbrıs Türk idaresi altında açmak opsiyonunu değerlendirebiliriz. Ancak her iki şıkta da BM ile uyumlu ve dolayısıyla uluslararası hukuk içinde davranmanın önemini bir kez daha vurgulamak isterim.