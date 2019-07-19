DHA DIŞ - Akıncı: Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yakın bir zamanda bir araya geleceğini belirterek, “Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz. Sayın Rum lider ne istiyor? Amacı ne? Kıbrıs’ta nasıl bir gelecek öngörüyor? Farklı ortamlarda farklı söylemler dönemi artık bitmelidir” dedi.

‘Barış ve Özgürlük Bayramı’ kutlamaları, 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, devlet kanalı BRT’de yayınlanan konuşmasıyla başladı. Akıncı, konuşmasında, “Barış, adalet, huzur, istikrar, gelişme ve refah olsun istiyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm ada ve bölge halkları için de istiyoruz” dedi.

Konuşmasında 'Ada'da barış ve çözüm' mesajı veren Akıncı, Rum yönetimi liderine çağrılar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasına şöyle devam etti; “(Anastasiadis) Kapalı ortamlarda bazen ‘iki devlet’, ‘sırasında konfederasyon’, bazen ‘açıktan gevşek federasyon’, bir başka gün ‘desentralize federasyon’, sonrasında ‘başkanlık sistemi’ yerine ‘parlamenter sistem’, ‘dönüşümlü başkanlık’ yerine ‘dönüşümlü başbakanlık’ söylemleriyle bulanıklık yaratmıştır.

“Savaşın ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş bir kuşağa mensubuz. O nedenle sonraki kuşaklara bizim yaşadıklarımızı yaşatmak istemiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir? Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor? Sayın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten talep ettiğimiz 5’li gayrı resmi toplantıda tüm bunların aydınlanması gerekmektedir” dedi.