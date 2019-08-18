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DHA DIŞ - Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

İtalya’da trafik polisi, alkollü olduğu gerekçesiyle genç bir sürücüyü durdurdu.

Vahdet Ayaz, (DHA)- İtalya’da trafik polisi, alkollü olduğu gerekçesiyle genç bir sürücüyü durdurdu. Daha sonra alkollü genci almak için babası geldi. Polis gencin babasına da alkol kontrolü yapınca, babanın da alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, İtalya’nın kuzeyindeki Verona kentinde meydana geldi. Alkollü genç sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Alkollü genç ise anne ve babasını arayarak gelip almalarını istedi. Oğlunun bulunduğu yere otomobilleriyle gelen anne ve otomobili süren baba da alkol testine sokuldu. Daha sonra, alkollü gencin babasının da alkollü olduğu ortaya çıkınca, genç ve babasının ehliyetine el koyuldu.

Alkollü babayı ve oğlunu, anne geldikleri otomobil ile eve geri götürdü.

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