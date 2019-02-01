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DHA DIŞ - Alkollü sürücü gözaltına alınırken de içki içmeye devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD'de polisten kaçan alkollü kadın sürücü, kaçamayacağını anladıktan sonra teslim olmak için araçtan inip yere yattı.

ABD (DHA) - ABD'de polisten kaçan alkollü kadın sürücü, kaçamayacağını anladıktan sonra teslim olmak için araçtan inip yere yattı. Kadın sürücü yerde, elindeki alkollü içkinin kapağını açıp, içeceği içmeye başlayınca polis öfkelendi.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yer alan Maryville'de polis kamerasınca kaydedildi. Polisler, dur ikazına uymayan kadın sürücünün peşine takıldı. Bir süre polisten kaçan sürücü, kaçamayacağını anlayınca aracı durdurdu. Araçtan inen kadın sürücü ve iki yolcu, polisin 'yere yatın' ikazı ile yere yattı.

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı belirtilen kadın sürücü, yere yattığı esnada elindeki alkollü içeceği açarak içmeye başladı. Bunu gören polis memuru ise kadının elindeki şişeye alıp yere fırlattı, tekme atarak uzaklaştırdı ve kadına kızdı. Kadın ve yanındakiler gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin aracı kovalaması

Aracın durması ve sürücü ve yolcuların çıkması

Kadının yere yatması

Elindeki alkollü içeceği içmesi

Polisin içeceğe tekme atması

Kadının gözaltına alınması

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