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DHA DIŞ- Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Polonya’da alkol alan bir grup adam tank ile kasaba sokaklarında tur attı.

Polonya, (DHA)- Polonya’da alkol alan bir grup adam tank ile kasaba sokaklarında tur attı. İhbar üzerine tankı durduran polis, alkollü sürücüyü gözaltına aldı ve tank çekici ile götürüldü.
Olay, Polonya’nın Częstochowa kentinin kuzeyindeki Pajęczno kasabasında, yerel saat ile 21.40 sıralarında meydana geldi. Bir grup alkollü adam, kasaba sokaklarında Sovyet üretimi T-55 modeli tank ile gezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu. Yapılan testlerin ardından tank sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis, alkollü tank sürücüsünü gözaltına alırken; tank çekici ile götürüldü.
Yerel medyada yer alan habere göre, tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişilerdi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri, aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur atmaya karar verdi.

Görüntü Dökümü
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-Tankın sokakta ilerlemesi ve üzerinde oturan adamlar

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