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DHA DIŞ - Alman Bakan Annen: Avrupa, İran ile komşu; ABD okyanus ötesinde rahat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

ABD ile İran arasında yaşanan ‘nükleer gerginlik’ ve İran’ın Avrupalı anlaşma taraflarına koruma sağlamaları için zaman tanıması tartışmaları Almanya’nın politika gündemin birinci maddesi oldu.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - ABD ile İran arasında yaşanan ‘nükleer gerginlik’ ve İran’ın Avrupalı anlaşma taraflarına koruma sağlamaları için zaman tanıması tartışmaları Almanya’nın politika gündemin birinci maddesi oldu.

İngiltere ve Fransa ile birlikte İran’ın kendine koruma sağlanmaması halinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başlayacağı açıklamasına Avrupa Birliği adına tepki gösteren Almanya, ‘Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan sapılmadan taahhütlerin devam ettirilmesi çağrısını tekrarladı.

Son gerginliklerle ilgili Alman devlete televizyon kanallarından ARD’ye konuşan Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Niels Annen, “Tahran da, ABD de, nükleer silahsızlanma konusundaki görüşümüzü net olarak biliyor. Problemleri herhangi bir savaşa gerek duymadan çözebilmeliyiz. Biz Avrupa olarak, tüm çözümlerin konuşup görüşmeden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet Bakanı Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Niels Annen, ARD Mittagmagazin’deki konuşmasında, "ABD’nin İran’a bakışıyla bizlerin İran ile ilişkileri çok farklı. Okyanus ötesindeki ABD, güvenlik konusunda rahattır. Diplomatlık kimliğimden bağımsız şu cümleyi kuramak isterim: ABD tarafından yapılan hiç bir açıklama problemin çözümüne katkı sağlamaz. Görevimiz, savaşlar başta olmak üzere toplumlar için riskleri azaltmak olmalı. ABD’den beklediğimiz de budur" dedi.

Devlet Bakanı Annen’in ARD’ye konuşmasını, "Avrupa, İran ile komşu bölgelerdir. Orada olan yaşanan her şey, bizim buradaki güvenliğimizi ilgilendirir. Amerikalılar ile İran arasında okyanus var. Son tartışmalara bir de bu açıdan bakalım" sözleriyle bitirdi.

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