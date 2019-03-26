HABER

DHA DIŞ - Alman silah üreticisi Heckler & Koch mali krizde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch’un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Alman silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch’un, işletmesinin ekonomik şartlarını gerekçe göstererek, çalışanlarını ücretsiz mesai yaptırmaya başladığı ortaya çıktı.

Die Welt gazetesinden yer alan, “Heckler & Koch işçilerini haftalık 2-3 saat bedava çalıştırıyor” haberi üzerine firma sözcüsü bu uygulamayı doğrula.

Oberndorf’ta bulunan tanınmış Almanya silah üreticisi firmalardan Heckler & Koch’un uzun zamandır mali kriz içinde olduğu konuşuluyordu. 800 çalışanı bulunan firmanın siparişleri iyi olmasına rağmen mali kriz ve birikmiş borçları yüzünden, sıkıntıda olduğu bizzat firma yetkilileri tarafından açıklandı.

Alman silah üreticisi Heckler & Koch, yakın geçmişte Meksika’ya yaptığı ihracatta uygunsuzluklardan dolayı Alman mahkemesi tarafından kazancından ödenmesi gereken 3,7 milyon cezaya çarptırılmıştı. Yaklaşık bir yıl önce göreve getirilen yeni işletme müdürü Jens Bodo Koch, “İşletmemizdeki mali krizi aşmaya çalışıyoruz. Burada işçilerimizden de fedakârlık bekliyoruz” demişti.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Eskişehirspor’a iki günde ikinci haciz şokuEskişehirspor’a iki günde ikinci haciz şoku
Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisiMuhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.