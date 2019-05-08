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DHA DIŞ - Almanlar en çok Avusturya’ya göçüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

AB üye ülkelerini yeni ikamet yeri olarak seçen Alman vatandaşlarının sayısının 900 bin olduğu açıklandı.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - AB üye ülkelerini yeni ikamet yeri olarak seçen Alman vatandaşlarının sayısının 900 bin olduğu açıklandı.

Merkezi Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Dairesi, 2017 yılında 871 Alman vatandaşının ikametini AB ülkelerine taşıdığını; bu sayının 2018’de 900 bine çıktığını duyurdu.

Açıklamada, Almanların en çok Avusturya’ya yerleştiği belirtildi. Avusturya’da 2018 itibariyle 187 bin Alman vatandaşının ikamet ettiği açıklandı. Avusturya’yı 156 bin kişiyle İngiltere, 139 bin kişiyle de İspanya’nın takip ettiği belirtildi.

Almanların diğer ülkelerdeki nüfusları şöyle:

Fransa (91.000), Hollanda (75.000), Belçika (39.000), İtalya (37.000), İsveç (29.000), Danimarka (25.000), Çek Cumhuriyeti (21.000), Macaristan (18.000), İrlanda (15.000), Lüksemburg (13.000), Yunanistan (11.000), Portekiz (11.000), Polonya (6.000), Romanya (6.000), Slovakya (4.000), Finlandiya (4.000), Hırvatistan (3.500), Estonya (1.600), Bulgaristan (1.300), Slovenya (900), Litvanya (600) ve Letonya (400).

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