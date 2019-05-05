HABER

DHA DIŞ - Almanya Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden ‘Ramazan’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Almanya Protestan ve Katolik Kiliseleri Birlikleri, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ettikleri bir ortak mesaj yayınladı.  Almanya Katolik (KNA) ve Protestan (EPD) Haber Ajanları, ortak mesajda “Oruç ayı Ramazan’ın başlaması münasebetiyle, Müslümanlara hayırlı, huzurlu ve sakin Ramazanlar dileriz’’ ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya Protestan ve Katolik Kiliseleri Birlikleri, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ettikleri bir ortak mesaj yayınladı.

Almanya Katolik (KNA) ve Protestan (EPD) Haber Ajanları, ortak mesajda “Oruç ayı Ramazan’ın başlaması münasebetiyle, Müslümanlara hayırlı, huzurlu ve sakin Ramazanlar dileriz’’ ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

Almanya Protestan Kiliseler Birliği (EKD) Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Dinin bariz bir şekilde görünür hale geldiği Ramazan ayı zamanlarında, fanatizm, aşırılık ve her türlü şiddetle insan haklarına muhalif davranışların, Allah’ın bizden istemediği hareketler olduğunu görüyoruz. Biz Hristiyanların da iftar programlarına davet edilip yer verilmesi, sadece aynı masada bir yemek olayından da öte; dünya dinlerinin, insanlığın ortak sıkıntılarına karşı asgari müştereklerde buluşup anlaşmaya ve çözüm yolları aramaya hazır olduğumuzun da bir pratiğidir’’ dedi.

Almanya Katolik Kiliseler Birliği Başkanı Kardinal Reinhard Marx da kutlama mesajinda, “Yer küremizin çeşitli coğrafyalarında bilhassa cami, kilise ve havralar gibi Allah’ın ibadethanelerine ‘din’ adına yapılan saldırılardan endişe ve üzüntü duyuyorum. Dini inançlarımızın yaşanması ve yaşatılması federal ve eyalet anayasalarımızın garantisi altında. Farklı dinlerin mensupları olsak da, her fert için geçerli bu garantinin asla zayıflamaması için daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı daha fazla birlikteliklerimizle katkılarımızı ihmal etmemeliyiz’’ dedi.

Reinhard Marx, açıklamasına şöyle devam etti: “Şiddet yanlıları kim veya kimler olursa hak ettikleri cezaları mutlaka görmelidir. Açık bir toplumda, herhangi bir ibadethaneye giren insan için o mekân; en güvenli ve hiç bir endişeye, tereddüde düşmeden orada huşu içinde ibadetini ifa edebileceği yerler olmalı. Bunu sağlamak ta bizlerin hepimizin görevidir.’’

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Ukrayna’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduUkrayna’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Afgan gence kan donduran işkence

Afgan gence kan donduran işkence

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.