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DHA DIŞ- Almanya Müslüman toplumundan Yahudi cemaatine ‘geçmiş olsun’ ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Almanya’nın Halle kentinde sinagoga yönelik düzenlenen ve 2 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası Müslüman toplum temsilcileri, saldırıya uğrayan sinagogda Yahudi cemaatine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İskender GÜNGÖR/ KÖLN (DHA)- Almanya’nın Halle kentinde sinagoga yönelik düzenlenen ve 2 kişinin öldürüldüğü saldırı sonrası Müslüman toplum temsilcileri, saldırıya uğrayan sinagogda Yahudi cemaatine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saldırı dün Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentinde Paulus Mahallesi'ndeki bir sinagogun önünde düzenlenmişti. Sinagog önünde bir kadını öldüren 27 yaşındaki Stephan Balliet ardından sinagoga yönelerek kapıya ateş açmış, kapı açılmayınca hemen yan taraftaki bir dönerciye girerek burada da bir kişiyi öldürmüştü. İkinci cinayetin ardından aracına binmeye çalışan saldırgan, bölgeye gelen polislerce vurulmuş ve kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: YAHUDİ KARŞITI SALDIRI
Almanya İçişleri Bakanlığı saldırının Yahudi karşıtı bir saldırı olduğunu duyurdu. Alman medyası, Neo-Nazi sempatizanı olduğunu duyurdukları saldırganın, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret) gününde sinagoga girerek bir katliam yapmayı planladığını, ancak kapıyı açamayınca dönerciye yöneldiğini duyurdu.

MÜSLÜMAN TOPLUM TEMSİLCİLERİNDEN SİNAGOGA ZİYARET
Saldırı sonrası Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Milli Görüş Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül saldırıya uğrayan sinagoga giderek, Halle Yahudi cemaatini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Almanya İçişleri Bakanı Hort Shofer da sinagogu ziyaret ederek üzüntüsünü bildirdi.

SALDIRI ANINI CANLI YAYINLAMIŞ
Yerel basın, saldırganın canlı yayın platformu Twitch üzerindeki hesabından saldırı anlarını canlı yayınladığını; görüntülerin yayından kaldırılmadan önce 2 bin 200 kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül’ün konuşması
Saldırıya uğrayan sinagog ve dönercinin görüntüsü
İslami organizasyon temsilcilerinin sinagog ziyareti
Saldırganın kask kamerasından saldırı anları
Polislere ateş açması / amatör kamera
Saldırganın fotoğrafı

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