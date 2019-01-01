HABER

DHA DIŞ - Almanya'da aynı sürücü, 2 şehirde aracını insanların üzerine sürdü: 4 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bottrop şehrinde 50 yaşında bir Alman sürücü aracını sığınmacıların üzerine sürdü, 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

DHA DIŞ - Almanya'da gözü dönmüş sürücü, 2 şehirde aracını insanların üzerine sürdü, 4 kişiyi yaraladı

İskender GÜNGÖR/ KÖLN (DHA) - Almanya'nın Bottrop şehrinde 50 yaşında bir Alman sürücü aracını sığınmacıların üzerine sürdü, 4 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Saldırgan 2 farklı noktada daha benzeri saldırı yaptı; ancak insanlar kaçarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki saldırgan, yılbaşına saatler kala, önce Bottrop şehrinde kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine aracını sürdü ancak adam kaçınca bu aynı bölgede daha kalabalık bir caddeye girdi ve kaldırımdaki sığınmacıları hedef alarak aralarına daldı. Saldırıda Afgan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen, 4 kişi ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ESSEN'DE DE ARACINI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Komşu şehir olan Essen'e kaçan sürücü, burada da otobüs durağında bekleyenlerin üzerine aracını sürdü. İnsanlar kaçınca, sürücü de uzaklaştı ancak polis, saldırganı yakaladı.

Alman polisi, "Soruşturma makamları, sürücünün 'yabancı düşmanlığı' tutumundan kaynaklanabilecek bir saldırıda bulunduğunu düşünüyorlar" diye açıklama yaptı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Ücretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördüÜcretli poşet uygulaması Uşak'ta destek gördü
Manisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştıManisalılar poşet uygulamasına çabuk alıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da korkutan yangın

Büyükada'da at ahırında yangın!

Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın!

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Doğu Anadolu'da 904 yerleşim yerine ulaşılamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.