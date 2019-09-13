DHA DIŞ - Almanya'da camilere yine bomba ihbar yapıldı

Temel Elçivan, (DHA) - Almanya'nın Duisburg kentinde DİTİB Merkez Cami ve Berlin'de Şehitlik Cami'ne bu sabah elektronik posta ile bomba ihbarı yapılırken, polis ekiplerinin aramasının ardından her iki ihbarında asılsız olduğu açıklandı.

Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan Diyanet işleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Cami'ne bu sabah saat 08.56'da elektronik posta ile bomba ihbarı yapıldığı ve söz konusu ihbarda, saat 11 gibi bombanın patlayacağı notu bırakıldığı açıklandı.

“BOMBA İHBARIYLA MÜSLÜMANLARA KORKU SALMAK İSTİYORLAR”

DİTİB Duisburg Merkez Cami'ne yapılan bomba ihbarı bilgisini alan ve camiye gelerek bilgi alan T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar, “Avrupa'nın göbeğinde, Almanya'da bir inanca, din özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırılar, gerçekten çok endişe verici. Biz Müslümanlar olarak bütün insanlığı barışa davet ediyoruz. Bütün insanlığın kardeşliğini, barışını savunuyoruz. Ama buna rağmen İslam düşmanlığı, İslamofobik davranışlar, Müslümanlara yönelik ayrımcılık her gün kendini çeşitli boyutları ile gösteriyor. Biz, Alman makamları tarafından önlem alınmasını istiyoruz, bekliyoruz. Camilerimizde kamera sistemleri var, güvenlik önlemlerimiz var ancak buna rağmen bu tip olayların önüne geçemiyoruz. Biz Alman yetkililerin sağduyusuna güveniyoruz ve bu konuda kendilerinden destek bekliyoruz“ dedi.