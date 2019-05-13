DHA DIŞ - Almanya’da çıraklara ‘mesleki eğitim asgari ücreti’ hedefleniyor

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya’da Federal Büyük Koalisyon Hükümeti’nin, meslek eğitimi yapan çıraklara‚ ‘mesleki eğitim asgari ücreti’ verilmesini hedefledikleri bildirildi.

Haber kanallarından N-TV ve Funke medya grubu gazetelerindeki habere göre, çıraklara mesleki asgari eğitim ücreti reform girişimi, bu hafta içinde Federal Kabine’de görüşülecek.

Büyük koalisyon ortaklarının, gençleri meslek eğitimine teşvik ve yönlendirme için, 2020 yılından itibaren uygulamaya konulacak ‘mesleki eğitim asgari ücret’ miktarının ilk yıl 515 Euro ve daha sonraki yıllar için de kademeli olarak 550, 585 ve 620 Euro olarak planlandığı belirtildi.

Almanya Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, “Bu ülke tarihimizde bir ilk olan ‘çıraklık eğitim asgari ücreti’ uygulaması gençlerimizin emeklerini güvence altına alıyor” dedi.

