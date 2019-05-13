HABER

DHA DIŞ - Almanya’da çıraklara ‘mesleki eğitim asgari ücreti’ hedefleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

Almanya’da Federal Büyük Koalisyon Hükümeti’nin, meslek eğitimi yapan çıraklara‚ ‘mesleki eğitim asgari ücreti’ verilmesini hedefledikleri bildirildi.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya’da Federal Büyük Koalisyon Hükümeti’nin, meslek eğitimi yapan çıraklara‚ ‘mesleki eğitim asgari ücreti’ verilmesini hedefledikleri bildirildi.

Haber kanallarından N-TV ve Funke medya grubu gazetelerindeki habere göre, çıraklara mesleki asgari eğitim ücreti reform girişimi, bu hafta içinde Federal Kabine’de görüşülecek.

Büyük koalisyon ortaklarının, gençleri meslek eğitimine teşvik ve yönlendirme için, 2020 yılından itibaren uygulamaya konulacak ‘mesleki eğitim asgari ücret’ miktarının ilk yıl 515 Euro ve daha sonraki yıllar için de kademeli olarak 550, 585 ve 620 Euro olarak planlandığı belirtildi.

Almanya Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, “Bu ülke tarihimizde bir ilk olan ‘çıraklık eğitim asgari ücreti’ uygulaması gençlerimizin emeklerini güvence altına alıyor” dedi.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Yaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattıYaşlı kadının hayatını kurtaran kahraman gemi kaptanı o anları anlattı
Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (2)Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.