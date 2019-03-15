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DHA DIŞ - Almanya'da Ford 5 bin işçi çıkaracağını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:20 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentinde Avrupa üretim merkezi bulunan Amerikan otomobil firması Ford, 5 bin işçi çıkaracağını duyurdu.

Muhsin CEYLAN / KÖLN (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde Avrupa üretim merkezi bulunan Amerikan otomobil firması Ford, 5 bin işçi çıkaracağını duyurdu. Ford fabrikası kararını Köln'deki çalışanlarına gönderdiği bir yazıyla duyurdu.

Ford Köln İşletme Tesisleri Müdürü Gunnar Herrmann ve Personel Dairesi Müdürü Rainer Ludwig imzasıyla işçilere gönderilen tenkisat yazısında, tasarruf planlarının 500 milyon dolar olduğu, bunun da 5 bin işçiyle yollarını ayırmak olduğu belirtildi. Yazıda ayrıca işten çıkarılanların 49 yaşından küçük olması halinde tazminat ödeneceği, 50'den büyük olmaları halinde ise erken emeklilik yoluyla iş ilişkilerinin sonlandırılacağı bildirildi.

Sert tasarruf tedbirlerinin temelinde, şirketin geçen yıllarda hedeflediği rakamlara ulaşamamasının yattığı aktarılırken, Ford Almanya’nın geleceğinin garanti altına alınması için 5 bin çalışanıyla yollarını ayırmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi.
Ford Köln’de 18 bin, Saarlous’da 6 bin ve Aachen tesislerinde de ise 200 kişi çalışıyor.

Anadolu’nun Almanya’ya göç sürecinde Köln Ford tesisleri, çok önemli bir yere sahip. Birinci kuşak Türk çalışanların azaldığı fakat onların çocuklarının hala çalıştığı Köln Ford’daki bu tenkisatın, en fazla onları tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Hafta içi Volkswagen ve Audi firmaları da ülke genelinde çalışan 5 ve 7 bin olmak üzere toplam 12 bin işçi çıkaracağını açıklamıştı.

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