DHA DIŞ - Almanya’da göçmenlerin nüfusu 10 milyon 900 bine yükseldi

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya’da yaşayan göçmenlerin sayısı açıklandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ülkede toplam 10 milyon 900 bin göçmen yaşıyor. "Almanya, göçmenler için cazibe olma özelliğini sürdürüyor" denilen haberlerde, son zamanlarda Almanya’ya sırayla en çok Hindistan, Çin, Bosna-Hersek ve ABD vatandaşlarının geldiğine dikkat çekildi.

Federal İstatistik Dairesi’nin son verilerini haberleştiren Alman medyasının ’’Almanya’da göçmenler’’ başlıklı haberleri televizyonlarda grafikler eşliğinde izleyicilerle paylaşıldı. Uzak ve güneydoğu Asya’dan Almanya’ya çalışmak için gelenlerin sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekilen, "Almanya’ya göç ve ülkenin göçmenleri" başlıklı haberlerde, ülkede yaşayan sekiz kişiden birinin göçmen olduğu vurgulandı. Federal İstatistik Dairesi, ülkeye 2018’de gelen göçmenlerin toplam sayısının, geçen yıla oranla yüzde 2,7’lik bir artış ile 1 milyon 303 olduğunu duyurdu. Almanya’yı terk edenlerin sayısı ise, 1 milyon 12 bin olarak belirtildi. Almanya’da 30 Eylül itibari ile 82 milyon 979 bin kişi yaşıyor.