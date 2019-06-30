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DHA DIŞ- Almanya'da ilk Türk kökenli belediye başkan adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

Ümit Sormaz, 2020 yılı Mart ayında yapılacak Nürnberg Belediye Başkanlık Seçiminde FDP partisinden oy çokluğu ile başkan adayı seçildi.

Taner TÜZÜN, Nürnberg, (DHA)- Ümit Sormaz, 2020 yılı Mart ayında yapılacak Nürnberg Belediye Başkanlık Seçiminde FDP partisinden oy çokluğu ile başkan adayı seçildi.
Alman Hür Demokratlar Partisi (FDP) 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg Büyükşehir Belediye Seçimleri için Ümit Sormaz'ı, 29 Haziran 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da büyük bir çoğunlukla partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçti.
Yozgat ilinin Akdağmadeni ilçesinde 1979 yılında doğan Ümit Sormaz ebeveynleri ve üç kardeşi ile 1982 yılında işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etti. Göç ettiği Bavyera eyaletine bağlı Waldkraiburg kasabasında liseye giden ilk Türk olmakla birlikte, üniversite eğitimine Kaiserslautern şehrinde başlayıp, Nürnberg kentinde Yüksek Ekonomi ve Bilgisayar Mühendisi olarak başarıyla tamamladı.
NÜRNBERG’E BAŞKAN ADAYI OLDU
Evli ve iki çocuk babası olan Ümit Sormaz, Alman ve Türk toplumunda, iş ve siyaset dünyasında tanınan Ümit Sormaz, tüm Nürnberglilerin sorunlarına çözüm üretmek için 14 yıldan beri çalışıyor. 540 bin nüfuslu, Bavyera eyaletinin ikinci büyük şehrinde, toplumun her iki kişiden birisinin göçmen olması, Ümit Sormaz için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Geleneksel olarak Türk kökenli seçmenlerin oyunu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Almanya genelinde büyük bir çöküş içinde.
Nürnberg'in SPD'li belediye başkanı Dr. Ulrich Maly yeniden aday olmayacak, Yeşiller ve Sol Parti de Türkiye karşıtı söylemlerle Türk seçmene bir alternatif oluşturmuyor. Bu sebeple, Sormaz'ın Türk seçmenler tarafından büyük destek görmesi öngörülüyor. Tüm göçmenlerin sorunları çok iyi bilen ve aynı zamanda Almanlar tarafından tutulan Ümit Sormaz, genç yaşta olmasına rağmen büyük tecrübesiyle 'Nürnberg'in Ümit'i' olabileceği söyleniyor.

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