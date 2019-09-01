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DHA DIŞ- Almanya'da konserde dev ekran ziyaretçilerin üstüne düştü: 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Almanya’da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü.

Almanya, (DHA)- Almanya’da bir rap müzik konserinde şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle sahnede bulunan dev led ekran, ziyaretçilerin üstüne düştü. Meydana gelen kazada, 30 kişi yaralandı.

Kaza, Almanya’nın Essen kentinde Rapper Casper ve Marteria’nın rap müzik konserinde meydana geldi. Aşırı yağış ve sert rüzgarlar sebebiyle, sahnedeki dev led ekran, izleyenlerin üzerine düştü.

Yetkililer, ziyaretçiler arasından 30 kişinin yaralandığı duyururken; kaza sonrası konser iptal edildi.

Görüntü Dökümü
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-Konser alanından görüntüler
-Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarın görüntüsü

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