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DHA DIŞ - Almanya’da on binler ‘Irkçılığa karşı birleşik bir Avrupa’ için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir hafta kala Almanya’nın çeşitli kentlerinde on binlerce gösterici, ‘Irkçılığa karşı birleşik bir Avrupa’ adıyla bir protesto yürüyüşü düzenledi.

Muhsin Ceylan, İskender Güngör, KÖLN (DHA) - Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir hafta kala Almanya’nın çeşitli kentlerinde on binlerce gösterici, ‘Irkçılığa karşı birleşik bir Avrupa’ adıyla bir protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte, “Avrupa’da ırkçılığa hayır”, “Hepimiz için birleşik bir Avrupa”, “Nasyonal sosyalizme karşı Hepimiz için bir Avrupa” sloganları atıldı.

Yürüyüş Almanya başta olmak üzere Polonya, Romanya, Macaristan, Avusturya, İspanya ve İsveç gibi ülkelerde 40 ayrı büyük şehirde düzenleniyor.

Yürüyüşe siyasi partiler, kiliseler, sendikalar ve sosyal dernekler dahil 70’ten fazla kurum ve kuruluştan destek geldi. Ürüyüşler başta Köln olmak üzere Berlin, Leibzig, Münih, Hamburg gibi büyük şehirlerde de yapıldı.

Köln Deutz’da gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Yürüyüşçüler arasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ve SPD Avrupa Parlamentosu milletvekili listebaşı adayı Katarina Barley de hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşten görüntüler
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