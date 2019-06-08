HABER

DHA DIŞ - Almanya’da Türklere ırkçı tehdit mektuplarına tepkiler artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektuplarına, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Muhsin Ceylan, Köln, (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektuplarına, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, “Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.
Köln Belediye Bakanı Reker, Twitter sosyal hesabından Müslümanlara yollanan tehdit mektuplarına dair yaptığı açıklamada, “15 yıl önce, ırkçı Nasyonal Sosyalist yeraltı örgütünün (NSU) şehrimizin Keup Caddesi’nde insanların hayatlarını kasteden saldırıların anma günü öncesinde, Müslüman dostlarımıza karşı bu iğrenç eylemi şiddetle kınıyorum. Posta kutularına bırakılan ve tüm Kölnlüler için acı verici olan tehdit mektuplarının içeriği, zamanlaması ve de alaycı üslubu asla kabul edilemez. 9 Haziran’da gerçekleştireceğimiz menfur saldırıyı anmamız ve şehrimizdeki birliği, aşırı sağcıların tiksindirici sözlerinden daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

IRKÇILIĞA KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Meclisleri Birliği Genel Başkanı Tayfun Keltek’in tehdit mektuplarına dair DHA’ya yaptığı açıklamada, vatandaşları sakin olmaya çağırdı. Keltek, “Akıl sahibi kimsenin savunamayacağı ırkçılık ve ırkçılar, zaman zaman planlı bir şekilde kendilerinden bahsettirmek için yaptıkları bu olaylar bizi tedirginliğe sevk etmemeli. Bunların, bizleri ürkütmek, korkutmak ve sindirmek için yapılan şeyler olduğunu unutmayalım. Bizler, hep beraber güçlüyüz. Yerli Alman halkının çoğunun ırkçıları desteklemediğini biliyoruz. Onlarla hayatın her noktasında daha fazla beraber olarak, ortak problemlerimizin çözümlerini üretmenin yollarına bakmalıyız. Bu tür densizliklerden yılgınlık göstermek ırkçıları cesaretlendirir; onlara birlikte hareket ederek bu fırsatı tanımamalıyız” dedi.
Kölner Stadt Anzeiger gazetesindeki haberde, ırkçıların Türkleri tehdit eden mektupların devlet güvenlik birimlerinin hemen takibe aldığı belirtilirken, mektupta adı geçen ‘Almanya Nükleer Silahlar Bölümü‘ örgütünün aynı isimle Amerika'da da oluşmuş bir Neonazi örgütlenmesi olduğu belirtildi. Haberde, yaşanan hadisenin Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından araştırılmaya başlandığı da bildirildi.

“SİZLERİ ÖLDÜRECEĞİZ”
15 yıl önce bombalı saldırıya maruz kalan ve Keup Caddesi çevresinde oturan Türklerin posta kutularına, “Sizler de Yahudiler gibisiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Yakında size yönelik saldırılar başlayacak. Siz Müslümanlar bizleri hiçbir zaman sevmediniz. Bizden nefret ediyorsunuz, biz bunun farkındayız. Sizleri bombalayıp öldüreceğiz” şeklinde ifadelerin yer aldığı katlanmış tehdit mektupları bırakılmıştı.
Nasyonal Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü, 9 Haziran 2004’te Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi’nde, Türklerin işlettiği ticarethanelere çivili bombalı saldırı düzenleyerek bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. Can kaybının olmadığı çivili bomba saldırısında, 6'sı ağır 22 Türk esnaf ve müşteriler yaralanmıştı.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramda, 500 bin kişi ziyaret ettiGaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramda, 500 bin kişi ziyaret etti
Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de törenYaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.