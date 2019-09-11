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DHA DIŞ- Almanya’da Türklerin de yaşadığı binada yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

Almanya’da Türklerin de yaşadığı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Temel Elçivan/Düsseldorf, (DHA)- Almanya’da Türklerin de yaşadığı bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Alman vatandaşı olduğu, intihar etmek için gazı açtığı, patlama sonrası çıkan yangında öldüğü belirtildi.

Olay, Düsseldorf şehrinde meydana geldi. Çoğunluğu göçmenlerin yaşadığı bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sesi, bina ve çevresinde büyük paniğe neden oldu. Arap ve Türk ailelerin yaşadığı binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen yangında 75 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SADECE ON DAKİKA SONRA PATLAMA OLDU

Patlamanın meydana geldiği binanın giriş katındaki restoranın sahibi Atakan Gökbulut, patlamadan yaklaşık 10 dakika önce restoranı kapattığını belirterek olayda ölen kişinin Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Gökbulut, “Normalde restoranı 2 buçuk gibi kapıyoruz ancak dün gece yoğunluk olmadığı için erken kapadık. Patlama, biz çıktıktan 10 dakika sonra meydana gelmiş. 75 yaşındaki adamın evde gazı açarak intihar girişiminde bulunduğu ve çıkan yangında hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Binada oturan Türk komşuları da dün gece tesadüf eseri evde değillerdi. Biz de restoranı açmak için yetkililerden haber bekliyoruz. Binada elektrik ve gaz yok” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Patlamanın meydana geldiği binanın dışından görüntüler
-Binanın girişinde pizza restoranı bulunan Atakan Gökbulut ile röportaj

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