DHA DIŞ - Almanya'da ülke genelinde 310 bin öğrenci yürüdü

Muhsin CEYLAN, İskender GÜNGÖR / KOLN (DHA) - Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere; Münster, Aachen gibi bir çok büyük şehirde on binlerce öğrenci iklim değişikliği politikasına karşı yürüdü.

Alman hükümetini oluşturan büyük koalisyonun iklim politikalarına karşı “Fridays For Future Germany - Almanya Gelecek İçin Cuma Yürüyüşleri” sloganıyla yürüyen öğrenciler hükümeti uyardı.

Organizasyon Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 230 noktada gerçekleştirilen protesto yürüyüşlerine toplam 310 bin kişinin katıldığı bildirildi. Sadece lise öğrencilerinin değil; ebeveyn ve büyük anne-babaların da katıldığı yürüyüşlere öğretmenler de büyük ölçüde destek verdi.

Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan 20 bin akademisyenin imzalayıp açıkladığı bir destek deklarasyonuyla ülkenin çevre politikalarının gündemlerine oturan İklim İçin Cuma Yürüyüşleri aktivistleri, gördükleri ilgi ve desteklere sevinirken, sadece Berlin için yapılan 5 bin kişilik gösteri müracaatına, 25 bin Berlinli'nin gelmesi organizatörleri memnun etti.