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DHA DIŞ - Almanya'da ülke genelinde 310 bin öğrenci yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere; Münster, Aachen gibi bir çok büyük şehirde on binlerce öğrenci iklim değişikliği politikasına karşı yürüdü.  Alman hükümetini oluşturan büyük koalisyonun iklim politikalarına karşı “Fridays For Future Germany - Almanya Gelecek İçin Cuma Yürüyüşleri” sloganıyla yürüyen öğrenciler hükümeti uyardı.

Muhsin CEYLAN, İskender GÜNGÖR / KOLN (DHA) - Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere; Münster, Aachen gibi bir çok büyük şehirde on binlerce öğrenci iklim değişikliği politikasına karşı yürüdü.

Alman hükümetini oluşturan büyük koalisyonun iklim politikalarına karşı “Fridays For Future Germany - Almanya Gelecek İçin Cuma Yürüyüşleri” sloganıyla yürüyen öğrenciler hükümeti uyardı.

Organizasyon Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 230 noktada gerçekleştirilen protesto yürüyüşlerine toplam 310 bin kişinin katıldığı bildirildi. Sadece lise öğrencilerinin değil; ebeveyn ve büyük anne-babaların da katıldığı yürüyüşlere öğretmenler de büyük ölçüde destek verdi.

Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan 20 bin akademisyenin imzalayıp açıkladığı bir destek deklarasyonuyla ülkenin çevre politikalarının gündemlerine oturan İklim İçin Cuma Yürüyüşleri aktivistleri, gördükleri ilgi ve desteklere sevinirken, sadece Berlin için yapılan 5 bin kişilik gösteri müracaatına, 25 bin Berlinli'nin gelmesi organizatörleri memnun etti.

Dünya genelinde 106 ülkedeki bin 650 şehirde gerçekleştirilen gösterilere Köln polisi, 20 bin öğrencinin katıldığını duyurdu. Öğrenciler taşıdıkları dövizlerde “Bugün çam ağaçları, yarın biz”, “Az tüketim çok çevre”, “Şimdi değilse, ne zaman?”, “Siz ödevlerinizi yapın”, “Biz de kendi ödevimizi yapalım”, “Biz buradayız, biz sesliyiz, bizim geleceğimizi çalıyorsunuz” gibi mesajlar verdiler.

Gelecek için Cuma Yürüyüşleri’ne katılan öğrencilere bir destekte Sosyal Demokrat Parti SPD’li Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze’den geldi. Schulze, “Gençlerin bu iklim değişikliği politikalarımıza uyarılarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan, Federal Meclis’teki konuşması esnasında, parlamento üyelerine hitaben, “Şimdilerde alanlarda olan 'Fridays for Future Hareketi' mensuplarının geleceklerine sahip çıkarak biz politikacıları uyarmaları çok önemli bir girişimdir. Onlara bu onurlu çıkışları için teşekkür ediyorum ve yanlarındayım” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin gençlere kulak vererek henüz yapmadıkları iklim politikalarını hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Schulze, “Henüz geç olmadan başında bulunduğumuz dümeni iklimin gerektiği gibi korunmasına yönelik doğru istikamete kırmaya yönelmeliyiz” şeklinde konuştu.

Norveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in başlattığı “Fridays For Future” yürüyüş akımı, Almanya’da politika ve eğitim camiasından gelen eleştirilere rağmen her geçen hafta büyüyerek devam ediyor.

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