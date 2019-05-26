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DHA DIŞ - Almanya'daki cami kundakçısını cemaat yakalayıp, polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 00:11 | Son Güncelleme

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Camiyi kundaklayan şüpheli, cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İskender GÜNGÖR, HAGEN (DHA)- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Hagen şehrinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Ulu Camiyi kundaklayan şüpheli, cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Yerel saatle 10.00’da gerçekleşen olayda, saldırgan cami önündeki çöp bidonlarını ateşe verdikten sonra kaçmıştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, yanında iki köpeği ile cami önüne geldiği görülüyor. Şüphelinin ayrılmasından sonra da yangın çıkıyor.

Bölgede yaşayan bir Türk vatandaşının, şüpheliyi gördüğünü cemaatteki arkadaşlarına söylemesi üzerine, o sırada bölgeye yakın olan cemaat üyeleri saldırganı Hagen tren istasyonunda yakaladı. Durumu polise haber veren cemaat üyeleri, saldırganı olay yerine gelen polise teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kundakçının tren istasyonunda kaydedilmiş fotoğrafı
-Yakalanan kundakçının polislerin nezaretinde karakola götürülmesi
-Cami yönetiminin basın açıklaması yaptığı sırada, yakalanma bilgisini ulaşması ve anonsu
-Cami önündeki yangından fotoğraf
-Kundakçının camiye gelmesi / güvenlik kamerası
-Kundaklanan alanın görüntüsü

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