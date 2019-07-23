HABER

DHA DIŞ - Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen’e ‘Bavyera Liyakat Madalyası’

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Almanya’da Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirildi.

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA) - Almanya’da Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirildi.

Münih Parlamentosu Antiquarium salonunda yapılan bir törenle ‘Bavyera Liyakat Madalyası’ ile ödüllendirilen Taşdelen'e madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder taktı. Madalya, Bavyera halkına yapılan olağanüstü hizmetler için veriliyor. Taşdelen’le birlikte 58 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Sadece 2 bin kişi ile sınırlı olması nedeniyle madalya büyük değer taşıyor.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Arif Taşdelen’i kardeşi Halil Taşdelen ve eşi ile çocukları da yalnız bırakmadı. Tören sonrası Taşdelen’i ilk tebrik eden onlar oldu. Arif Taşdelen, Bavyera Liyakat Madalyası aldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşdelen, “Bu Liyakat Madalyası ödülü beni daha çok çalışmaya teşvik edecektir” diye konuştu.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek kurtarıldıÇoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek kurtarıldı
Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılarYolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

Düzce'den bir acı haber daha!

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.