DHA DIŞ- Almanya’dan, Hürmüz Boğazı’nda, ‘Avrupa Misyonu’ teklifi

Muhsin Ceylan, Köln (DHA)- ABD’nin, Hürmüz Boğazı`nda petrol tankerlerini korumaya yönelik bir askeri misyona katılması için yaptığı resmi talebe ‘hayır’ cevabı veren Almanya’dan, yeni bir teklif geldiği bildirildi.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Federal Koalisyon Hükümeti Hristiyan Demokrat Parti (CDU) dış politika uzmanlarından ve Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen’in, ABD’nin bölgedeki operasyonlarından bağımsız ve ona paralel olarak, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla boğazdaki ticari gemileri korumak için bağımsız bir ‘Avrupa Misyonu’ teklifini gündeme getirdiği belirtildi.

Röttgen’in, “İngiltere, ABD ile birlikte hareket etse bile, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin gemilerinin bölgedeki güvenliği için bir ‘Avrupa Misyonu’, krizin büyümeden atlatılmasına ciddi katkı sağlar” dediği belirtildi. Röttgen’e ilk desteğin ise Yeşiller Partisi’nden geldiği kaydedildi.

Almanya Yeşiller Partisi dış politika sözcüsü Omid Nouripour’un, “Böyle bir ‘AB Misyonu’, ABD ile İran arasında doğrudan bir çatışmayı önlemeye yönelikse detaylandırılarak konuşulmalı” sözleriyle teklife sıcak baktıkları ifade edildi.

ABD’nin, Almanya’ya ‘askeri misyona katılın’ talebine, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Federal Dışişleri Bakanı tarafından, ‘askeri misyona’ katılmayacağı açıklamasının ardından, İspanya’nın da ABD ile ortak hareket etmeyeceği açıklanmıştı.

