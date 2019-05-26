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DHA DIŞ - Almanya’dan Yahudilere 'kipa' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Almanya Yahudi Düşmanlığı Karşıtlığı müfettişi Felix Klein, Yahudi düşmanı saldırıların artması ardıdnan, Yahudilere kamusal alanlarda kipa takmanın olası tehlikerine karşı uyardı.

Almanya (DHA)- Almanya Yahudi Düşmanlığı Karşıtlığı müfettişi Felix Klein, Yahudi düşmanı saldırıların artması ardıdnan, Yahudilere kamusal alanlarda kipa takmanın olası tehlikerine karşı uyardı.
Klien bir ropörtajında, “Yahudilere sürekli olarak kipa takmalarını öneremem ancak konu ile ilgili fikirlerim değişti” dedi.
Ülkede artan Yahudi düşmanlığı olaylarının ardındaki sebepleri kısıtlamaların kaldırılması ve toplumda artan görmemişlik düzeyini gösterdi. Bunda internet ve sosyal medyanın da katkısı olduğunu belirten Klein, Almanya’nın kültürel mirasına da saldırıların arttığını söyledi.
Klein ayrıca, aşırı sağcı politikaların Yahudi düşmalığı olayları konusunda etken olduğunu ve bu politikalarda ülkedeki Müslümanların da etkileneceğini söyledi.

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