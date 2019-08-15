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DHA DIŞ- Amazon, yüz tanıma yazılımına 'korku duygusunu' da ekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Amazon’un ‘Rekognition’ adını verdiği yüz tanıma yazılımının, insanların korkularını da tespit edebileceği açıklandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amazon’un ‘Rekognition’ adını verdiği yüz tanıma yazılımının, insanların korkularını da tespit edebileceği açıklandı.

Amazon Web Services (AWS) ürünlerinden biri olan ‘Rekognition’, yüz analizi yapabiliyor ve insanların yüzlerindeki görüntülerle onların duygularını ve ifadelerini tanımlayabiliyor.

Teknoloji devi hafta başında yaptığı açıklamada, yüz tanıma yazılımına cinsiyeti, duyguları ve hatta yaş aralıklarını bile tanımlayacak özellikler getirilerek güncellendiğini belirtti.

ABD TV kanalı CNBC’nin aktardığına göre Amazon bundan sonra duygu algılama servisine, mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın, sakin ve nefret gibi duyguların yanına korku ifadesini de ekleyecek.

Amazon’un ‘Rekognition’ yazılımı, seçtiğiniz görüntü veya videodaki objeleri, insanları, yazıları ve aktiviteleri tanımlayabiliyor. Yüz tanıma analizi ile de kullanıcı onayı, insan sayısı belirleme ve kamu güvenliği gibi sebeplerle yüzleri tarayıp, karşılaştırabiliyor.

İnsanların yüz ifadeleri ile duyguları arasında bir bağıntı olsa da bazı uzmanlar benzer yüz hareketlerinin bazen birden fazla duygu durumunu ifade etmek için kullanılabileceğini belirtiyor.

Amazon’un yanı sıra aralarında Microsoft, Affectiva ve Kairos gibi teknoloji şirketleri de yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı.

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