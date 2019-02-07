DHA DIŞ - Amerikalı teknoloji uzmanı Firstenberg: 5G kanser yapabilir

Erkan Öz, (DHA) - Amerikalı teknoloji uzmanı, yazar ve aktivist Arthur Robert Firstenberg, bu yıl devreye alınması planlanan 5G teknolojisinin doğal hayatı olumsuz etkileyebileceğini ve insanlarda kanser dâhil tedavisi imkânsız hastalıklara yol açabileceğini iddia etti.

Başlattığı bir online kampanya ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonlardan 5G geliştirme çalışmalarının derhal durdurulmasını isteyen Firstenberg, İngiliz Daily Star gazetesine konuştu.

5G ile dünya yörüngesine 20 bin civarında uydu konuşlandırılmasının düşünüldüğünü ve Elon Musk’ın kasım ayında 12 bin uydu daha fırlatmak için resmi makamlardan onay aldığını vurgulayan Firstenberg “Dünya çapında her yerde 5G antenleri kuruluyor ve bana gelen raporlara göre şu anda bile insanlar bunlar yüzünden hasta olmaya başladı ve böcek popülasyonu da etkileniyor” dedi.

Firstenberg şöyle konuştu: “Bu küresel bir felaket olabilir. İlk uydular 1990'ların sonlarında cep telefonları için piyasaya çıktı. Yörüngeye yerleştirilmeye başlandıkları günden itibaren bunlara duyarlı insanlar çok hastalandı. ABD'de ölüm oranı da %5-10 arttı ve bazı kuşların uçamadığı bildirildi. Bunu en çok anlayan insanlar güvercin besleyenlerdi. Kuşlarını bıraktılar ama geri dönen olmadı. Ve bu sadece 77 uydu içindi, bu yüzden 20 binden fazla uydu ihtimalinden çok korkuyoruz.”