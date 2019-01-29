HABER

DHA DIŞ - Amerikalılar yapay zekâdan korku duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:21 | Son Güncelleme

Amerikalıların yarısına yakını, yapay zekânın bir gün insanların yerini alabileceği endişesi yaşıyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amerikalıların yarısına yakını, yapay zekânın bir gün insanların yerini alabileceği endişesi yaşıyor.

Oxford Üniversitesi Yapay Zekâ Yönetimi Merkezi’nin düzenlediği anket sonuçlarında, ankete katılanların çoğu yapay zekânın gelecekte çok fazla zeki olacağı gerekçesiyle bundan korku duyduklarını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 34’ü yapay zekânın insanlığa etkisinin olumsuz olacağını düşünürken yüzde 12’si ise bunun çok olumsuz olacağı yanıtını verdi.

Yüzde 21’lik bir oran yapay zekânın geleceği çok fazla değiştirmeyeceğini düşündüğünü söylerken yüzde 18’i ise yapay zekânın etkileri konusunda bir görüşü olmadığı cevabını verdi.

Veri paylaşımı yapan statista.com sitesinin aktardığı anket sonuçlarında Amerikalıların daha gerçekçi görünen küresel ısınma sorununa karşı bile yapay zekânın gelecekte yaratacağı sonuçların daha korku vereceğini düşündüklerini söyledi.

Amerikalıların yapay zekâ konusunda yapılan araştırmalarda en çok güvendikleri platform ise yüzde 50 oran ile üniversitelerde yapılan araştırmalar oldu.

Bunu yüzde 49 ile Amerikan ordusu, yüzde 44 ile Microsoft ve yüzde 41 ile Amazon firması izledi. Bu konuda en az güvenilen şirket ise yüzde 18 ile Facebook oldu.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Sandıklı'da 'oda kültürü' yaşatılıyorSandıklı'da 'oda kültürü' yaşatılıyor
Yol değiş atış poligonuYol değiş atış poligonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.