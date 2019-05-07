HABER

DHA DIŞ - Amerikalıların neredeyse yarısı Trump’ı onaylıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

ABD merkezli danışmanlık ve anket şirketi Gallup, Amerikan halkıyla Başkan Trump hakkındaki periyodik olarak yaptığı anket sonuçlarında, Trump’ın, son iki yıl içersinde yüzde 46 ile yaptığı işlerle ilgili en yüksek onayı aldığını gösterdi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD merkezli danışmanlık ve anket şirketi Gallup, Amerikan halkıyla Başkan Trump hakkındaki periyodik olarak yaptığı anket sonuçlarında, Trump’ın, son iki yıl içersinde yüzde 46 ile yaptığı işlerle ilgili en yüksek onayı aldığını gösterdi.

Yüzde 50’lik bir oran ise hala Trump’ın yaptıklarını onaylamıyor.

Anket şirketinin Başkanlık İş Onay Merkezi, ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden bu yana düzenli olarak Amerikan halkının onayının ne ölçüde olup olmadığını araştırıyor.

Gallup’a göre Trump, geçtiğimiz Haziran ayında ve Ocak 2017’de yüzde 45 onay almıştı. Ancak en yüksek onayı Nisan ayında düzenlenen oylamada aldı.

CNN televizyon kanalına göre bu yükselişin nedenleri arasında ABD’deki gayri safi milli hasılanın 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3.2 artış ve Nisan ayında açıklanan işsizlik oranları yatıyor.

ABD’deki işsizlik oranı Aralık 1969 yılından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 3.6’a düşmüştü.

Gallup Başkanlık İş Onay Merkezi 1938 yılından bu yana ABD Başkanlarının performaslarını Amerikan halkına yaptığı anketlerle düzenli olarak değerlendiriyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Diyarbakır’da koyun kırma sezonu başladıDiyarbakır’da koyun kırma sezonu başladı
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

Günlük burç yorumları 7 Mayıs Salı - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.