DHA DIŞ - Amerikalıların neredeyse yarısı Trump’ı onaylıyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD merkezli danışmanlık ve anket şirketi Gallup, Amerikan halkıyla Başkan Trump hakkındaki periyodik olarak yaptığı anket sonuçlarında, Trump’ın, son iki yıl içersinde yüzde 46 ile yaptığı işlerle ilgili en yüksek onayı aldığını gösterdi.

Yüzde 50’lik bir oran ise hala Trump’ın yaptıklarını onaylamıyor.

Anket şirketinin Başkanlık İş Onay Merkezi, ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden bu yana düzenli olarak Amerikan halkının onayının ne ölçüde olup olmadığını araştırıyor.

Gallup’a göre Trump, geçtiğimiz Haziran ayında ve Ocak 2017’de yüzde 45 onay almıştı. Ancak en yüksek onayı Nisan ayında düzenlenen oylamada aldı.

CNN televizyon kanalına göre bu yükselişin nedenleri arasında ABD’deki gayri safi milli hasılanın 2019 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 3.2 artış ve Nisan ayında açıklanan işsizlik oranları yatıyor.

ABD’deki işsizlik oranı Aralık 1969 yılından bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 3.6’a düşmüştü.

Gallup Başkanlık İş Onay Merkezi 1938 yılından bu yana ABD Başkanlarının performaslarını Amerikan halkına yaptığı anketlerle düzenli olarak değerlendiriyor.

