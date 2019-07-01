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DHA DIŞ - Amerikan donanmasının yeni favorisi lazer silahlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Amerikan donanması, savaş sahasındaki askerlerin düşman drone’larını yok edebilmelerini sağlayan yeni lazer silahı test ediyor.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Amerikan donanması, savaş sahasındaki askerlerin düşman drone’larını yok edebilmelerini sağlayan yeni lazer silahı test ediyor.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, ‘Kompakt Lazer Silah Sistemleri’ (ClaWS) adı verilen lazer silahın, karadaki askerlerin kullanması için Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından onayı çıktı.
ClaWS yüzlerce metre uzaklıktaki insansız hava araçlarını hedef alarak düşürebiliyor veya bombalayarak infilak ettirebiliyor.
Lazer silahların, geleneksel ateş eden silahlara göre çok daha düşük maliyetli olduğu ve karadan donanmaları hedefleyen drone’lara karşı daha etkili bir savunma aracı olduğu belirtildi.
Habere göre anti balistik lazer silahlar, arazideki başarılı denemelerin ardından savaş jetlerine eklenecek.
Dünyanın en büyük silah üreticilerinden Lockheed Martin tarafından yapılan lazerler, denizdeki botları ve küçük insansız hava araçlarını hedef alarak batırabiliyor.
Gazete, Amerikan ordusu ve donanmasının lazer silahları geliştirmeye yönelik çalışmaları olduğuna dikkat çekerken ordudaki uçakların da 2020 yılına kadar ünlü bilim kurgu filmi ‘Yıldız Savaşları (Star Wars)’ tarzındaki ekipmanlara sahip olacağını yazdı.

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