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DHA DIŞ - AnadoluJet'ten KKTC'ye ek seferler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeni seferler ekledi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - AnadoluJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yeni seferler ekledi. Şirketten yapılan yapılan açıklamaya göre; "Kıbrıs-İzmir, Kıbrıs-Antalya ve Kıbrıs-Adana karşılıklı seferleri 05 Nisan 2019, Kıbrıs-Gaziantep karşılıklı seferleri ise 06 Nisan 2019 tarihi itibariyle" başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yeni seferlerle ilgili DHA'ya açıklama yapan KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, "Bu muhteşem bir haber. Bu seferler, Anadolu'nun dört tarafı ile turizm ve kardeşlik bağı kuracak. Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs'ı görmek isteyen kardeşilerimiz daha rahat ülkemize gelecek. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, THY ve AnadoluJet yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.

Esenyel, uzun zamandır pahalı uçak bileti tartışmalarının da bu seferlerle azalacağını söyledi. Lefkoşa'ya ek sefer konulması konusu Erdoğan'ın KKTC'ye yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Erdoğan, THY yönetimine ek seferlerin başlatılması talimatı vermişti.

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