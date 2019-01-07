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DHA DIŞ - Anket : Birleşik Krallık'ta çoğunluk ikinci bir referandum istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

İngiltere (DHA) - YouGov tarafından yapılan anketin sonuçları, Birleşik Krallık'ta seçmenlerin çoğunluğun Avrupa Birliği'nden ayrılmama taraftarı olduğunu, seçmenlerin Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile kendilerinin vermek istediklerini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, ikinci bir referandumun hemen yapılması halinde seçmelerin yüzde 46'sı Avrupa Birliği içinde kalınması, yüzde 39'u ise ayrılma yönünde kullanacak. Geri kalanlar ise kararsız.

Kararsızların ve yanıt vermek istemeyenlerin hesaplamadan çıkarılmaları halinde ise AB içinde kalma taraftarı olanların referandumu yüzde 46'ya, karşı yüzde 54 oyla kazanacakları görülüyor.
2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma yanlıları yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla kazanmışlardı.

YouGov anketi ayrıca, Brexit konusunda nihai kararı yeni bir referandum ile halkın vermesini isteyenlerin oranını yüzde 41, parlamentonun karar vermesini isteyenlerin oranını yüzde 36 olduğunu gösterdi. Kararsızlar çıkarıldığında yeni bir referandum taraftarlarının oranı yüzde 53 oldu.

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