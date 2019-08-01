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DHA DIŞ - Antibiyotiğe dirençli bakteri Avrupa hastanelerinde yayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Antibiyotiklere direnç gösteren ‘klebsiella pneumoniae’ adı verilen bakterinin Avrupa’daki hastanelerde yayıldığı açıklandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Antibiyotiklere direnç gösteren ‘klebsiella pneumoniae’ adı verilen bakterinin Avrupa’daki hastanelerde yayıldığı açıklandı.
2015 yılında Avrupa’da 2 bin kişinin ölümüne neden olduğu bildirilen bakteri, çok sayıda antibiyotiğe direnç göstererek enfeksiyonun tedavisini imkânsız hale getiriyor. Sanger Institute’den araştırmacılar, bakterinin direnç göstermesini olağanüstü derecede endişe verici bulduklarını söyledi.
BBC’nin aktardığına göre, sağlıklı insanların bağırsaklarında hiçbir soruna neden olmadan, doğal bir şekilde yaşamını sürdürebilen bakteri, vücuttaki bağışıklık sisteminin kötüleşmesi durumunda ciğerleri etkileyerek zatürreye neden olabiliyor veya beyne yerleşerek menenjite yol açabiliyor. Bakteri, hiçbir tedavi şekline karşılık vermediği durumlarda sadece ‘carbapenems’ adlı ilaçla tedavi edilebiliyor.
Sanger Institute’den Dr. Sophia David, BBC’ye yaptığı açıklamada, bakterinin en iyi antibiyotiklere bile direnç göstermesinden dolayı durumun korku verici olduğunu söyledi.
Enfeksiyonun yüksek ölüm oranlarıyla ilişkili olduğunu belirten David, bakterinin, 2015 yılında 2 bin ölüme neden olduğunu ve yeni önlemler alınmazsa bu sayısının giderek artacağını vurguladı.

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