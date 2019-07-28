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DHA DIŞ- Arabada unutulan ikizler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

ABD’de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu.

ABD, (DHA)- ABD’de çalıştığı yerin önüne otomobilini park eden adam, ikiz çocuklarını arka koltukta unuttu. Çocuklar otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

Olay, ABD’nin New York şehrinde meydana geldi. Otomobilinin arka koltuğunda ikiz çocuklarıyla yola çıkan Juan Rodriguez, otomobilini çalıştığı yerin yakınına park ettikten sonra çocuklarını unuttu ve otomobilden inerek işe gitti. Yaklaşık 8 saat sonra otomobiline döndüğünde, 1 yaşında, ikiz olan Phoenix ve Mariza isimli çocuklarının nefes almadığını fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocukların nefes almadığını ve ağızlarında köpük olduğunu fark etti. Çocuklar, otomobilin içerisinde hayatını kaybetti.

New York polisi, yaptığı açıklamada, Juan Rodriguez’in, ‘kasten ihmal’ ve ‘cinayet’ ile suçlandığını duyurdu.

Uzmanlar, New York’ta hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğünü, ancak 16 derecenin bile otomobillerin içerisinde sıcaklığın hızla artması sebebiyle ölümcül olabileceğini belirtti.

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