HABER

DHA DIŞ- Aracında hırsız var sandı, 'ayı' çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

ABD’de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu.

ABD,(DHA)- ABD’de bir adam, aracından gelen sesler üzerine, seslerin nedenini öğrenmek için hemen aracına koştu. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta 'ayı' olduğunu gördü. Yaşanan o anları ise adamın kardeşi kaydetti.

ABD’de tatil için kamp yapmaya giden adam, aracından gelen sesler üzerine uyandı. Kardeşine polisi aramasını söyleyen adam yavaşça aracırn yanına gitti. Araçta hırsız olduğunu düşünen adam, araca yaklaştı ve kapıyı açarak içeri baktı ve büyük bir şok yaşadı. Adam, aracında hırsız olduğunu düşünürken, araçta ayı olduğunu gördü. Adam, aracın yanından büyük bir korku ile kaçmaya çalışırken yere düştü; ayı da adamdan korkarak ağaçlık alana kaçtı. Ormana doğru koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaşanan o anlar ise adamın kardeşi tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------------
-Adamın arabanın kapısını açması
-Ayının arabadan fırlaması
-Adamın ayıdan kaçması
-Ayının ormana doğru koşması

PARTNERİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleriİşte ünlülerin ünsüz Slav ikizleri
Taksim'de imdat çığlıklarıTaksim'de imdat çığlıkları
Dünya Kadınlar Dalış Günü’nde ilk kez denize dalıp deniz dibini temizledilerDünya Kadınlar Dalış Günü’nde ilk kez denize dalıp deniz dibini temizlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehide acı veda! Babası askeri üniformasıyla geldi

Düzce Valiliği'nden önemli sel felaketi açıklaması

Düzce Valiliği'nden sel felaketi açıklaması

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Metris Cezaevi yanında askeri alanda yangın

Bakan Çavuşoğlu Mike Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Hücum yeleği ve kalaşnikofla dehşet saçmıştı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.