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DHA DIŞ - Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

KANADA'da bulunan Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden Yakın İlişkiler ve Aile Dinamikleri Analizi Paneli (PAIRFAM) araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 9 yıl boyunca çiftleri ve farklı yaş gruplarından ailelerin ilişkilerini incelemesi sonucu, ilişkilerde herkesin bir ‘tipi’ olduğu sonucuna vardıklarını duyurdu.

Buse Özel, (DHA) KANADA'da bulunan Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden Yakın İlişkiler ve Aile Dinamikleri Analizi Paneli (PAIRFAM) araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 9 yıl boyunca çiftleri ve farklı yaş gruplarından ailelerin ilişkilerini incelemesi sonucu, ilişkilerde herkesin bir ‘tipi’ olduğu sonucuna vardıklarını duyurdu.

Toronto Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yoobin Park ve Geoff MacDonald, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden PAIRFAM araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 332 insanın geçmişte ve güncel olarak yaşadıkları romantik ilişkilerini inceledi. İncelemenin amacı, romantik ilişki yaşadıkları insanlarda sabit bir ortak özelliğin olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıydı.

İLK İLİŞKİLER, SONRAKİLERİ BELİRLİYOR

Yapılan araştırmada, "Hep aynı insanlar beni mi buluyor?" serzenişinin doğru olduğu belirtildi. Yaşanan ilk ilişkilerin, kişilerin gelecekte ilişki yaşayacağı kişilerin karakterini de belirlediği bildirildi.

332 kişinin katıldığı araştırmada, kişilerin yaşadıkları eski ve yeni ilişkilerinde, ilişki yaşadıkları insanların hoş, vicdanlı, sosyal ve nevrotik olup olmadıkları soruldu. Ayrıca, "Genellikle mütevazıyımdır", "Birçok farklı ilgi alanım var", "Plan yapar ve planlara uyarım" gibi cümleleri derecelendirmeleri istendi.

ESKİ VE YENİ PARTNERLER ARASINDA BENZERLİKLER VAR

Araştırmayı yapanlardan biri olan Geoff MacDonald, "Araştırma sonuçlarına göre, eski ve yeni ilişkilerdeki tesadüfler insanların gerçekten de bir 'tipi' olduğunu gösterebilir. Bizim çalışmamız neden insanların benzer kişilikler seçtiğini göstermiyor. Ancak eski ve yeni eşler arasındaki benzerlikler kayda değer" dedi.

ESKİ İLİŞKİLER BECERİ KAZANDIRIYOR

Yoobin Park ise "Titiz bir çalışma yaptık ve sadece bir kişinin eski ilişkilerini değerlendirmedik. Uzun bir süre çift ilişkilerini gerçek zamanlı izledik. İnsanlar her ilişkilerinde partnerlerinin kişiliklerine göre stratejiler geliştiriyor. Eğer yeni partnerinizin kişiliği eskisiyle benzer ise, öğrenmiş olduğunuz beceriler yeni bir ilişki başlatmakta etkili oluyor" dedi.

Park, ayrıca bunun olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri olduğunu da belirtti ve şunları söyledi: "Aynı sorunları tekrar tekrar yaşarken kendinizi bulabilirsiniz ve bir partnerdeki aynı kişilik özelliklerine yönelmenin, problemlerinizin tutarlılığına nasıl katkıda bulunduğunu düşünmek isteyebilirsiniz”

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