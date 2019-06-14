DHA DIŞ - Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var (2)

Buse Özel, (DHA) KANADA'da bulunan Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden Yakın İlişkiler ve Aile Dinamikleri Analizi Paneli (PAIRFAM) araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 9 yıl boyunca çiftleri ve farklı yaş gruplarından ailelerin ilişkilerini incelemesi sonucu, ilişkilerde herkesin bir ‘tipi’ olduğu sonucuna vardıklarını duyurdu.

Toronto Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yoobin Park ve Geoff MacDonald, Almanya’da 2008 yılında yapılan ve hala devam eden PAIRFAM araştırmasının sağladığı veriler ışığında, 332 insanın geçmişte ve güncel olarak yaşadıkları romantik ilişkilerini inceledi. İncelemenin amacı, romantik ilişki yaşadıkları insanlarda sabit bir ortak özelliğin olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıydı.

İLK İLİŞKİLER, SONRAKİLERİ BELİRLİYOR

Yapılan araştırmada, "Hep aynı insanlar beni mi buluyor?" serzenişinin doğru olduğu belirtildi. Yaşanan ilk ilişkilerin, kişilerin gelecekte ilişki yaşayacağı kişilerin karakterini de belirlediği bildirildi.