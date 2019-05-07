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DHA DIŞ - Araştırma: Sosyal medya gençlerin mutluluğunu etkilemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

İngiltere’de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın gençler üzerinde olumsuz etkisinin sanıldığından daha az olduğunu ortaya koydu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın gençler üzerinde olumsuz etkisinin sanıldığından daha az olduğunu ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi’nin İngiltere’deki 12 bin genç ile yaptığı anket sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 1’inden de az bir oranı mutsuzluk nedenlerinin sosyal medyaya bağlı olduğu yanıtını verdi.

Araştırmaya göre aile, arkadaşlar ve okul yaşamı, gençlerin mutluluğunda daha etkili bir yere sahip.

Oxford Internet Enstitüsü’nden Prof Andrew Przybylski ve Amy Orben, araştırma ile ilgili olarak yaşam memmuniyeti ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkilerin beklenildiğinden çok daha az olduğunu belirtti. Gençlerin yüzde 1’den de az bir oranı Facebook gibi sosyal medya platformlarının kendilerinin mutluluğunda etkili olduğunu düşünüyor.

Ankete göre yüzde 99.75 oranında genç, yaşamdan memnuniyet duymanın sosyal medya kullanımı ile bir ilgisi olmadığı yanıtını verdi.

BBC’nin aktardığına göre, sosyal medyanın etkileri ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan çalışma, 2009-2017 yılları arasında 10-15 yaş aralığındaki 12 bin genç ile gerçekleştirildi.

Diğer yandan, sosyal medyada harcanan zamanın kızlar üzerindeki etkisi daha fazlayken bunun erkeklerde çok az veya hiç olmadığı da belirlendi.

Araştırmacılar, gençlerin yaşam huzuru üzerinde sosyal medya dışında en çok ne gibi faktörlerin etkili olduğunu bulmanın önemine dikkat çekerken sosyal medya şirketleri ile bir araya gelerek insanların telefonlarında nasıl zaman harcadıkları ile ilgili çalışma yapmak istediklerini ifade etti.

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