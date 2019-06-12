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DHA DIŞ - Araştırma: Trump 2020 seçim yarışını kaybedebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Amerika’da ulusal çapta yapılan yeni bir araştırma Başkan Trump için 2020 seçimlerinde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

ABD, (DHA) - Amerika’da ulusal çapta yapılan yeni bir araştırma Başkan Trump için 2020 seçimlerinde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

Quinnipiac Universitesi’nin gerçekleştirdiği ve Fox News’in yayınladığı kamuoyu araştırması’na göre Demokrat Parti adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında %53 ile önde. Başkan Trump’ın oy oranı ise sadece %40.

Araştırma Biden’ın iki düzine civarındaki demokrat başkan adayları içersinde bir miktar zemin kaybettiğini de gösteriyor. Ancak eski başkan yardımcısı Biden, kadın oylarının %26’sını ve erkek oylarının %50’sini almayı başarırken; demokrat ya da cumhuriyetçi olmayan seçmenlerin oylarında da en yakın rakibinin %30 önünde.

Trump sadece Biden’a karşı zor durumda değil. Sosyalist eğilimleri ile tanınan diğer Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde %51’e %42 önde görünüyor. Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris %9 puan, Elizabeth Warren %7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise %5’er puan ile Başkan Trump’ın önünde yarışı götürüyor.

Araştırmaya katılanların %70’i amerikan ekonomisinin çok iyi ya da iyi durumda olduğunu belirtirken sadece %41’i ekonomideki başarının Başkan Trump’a ait olduğunu düşünüyor.

Sonuçların Başkan Trump’ın ekibini harekete geçirmesi gerektiğini ifade eden Quinnipiac Universitesi araştırma birimi direktör yardımcısı Tim Malloy, “Seçimler bugün yapılsa eski başkan yardımcısı Biden ve diğer Demokrat adaylar Başkan Trump’ı mağlup ediyor. Seçim gününe daha 17 uzun ay var ancak Biden açık farkla önde” dedi.

Bunun yanında Malloy, Başkan Trump’ın onay oranının hala yüksek seviyede olduğunu da kaydetti. Son araştırmada %42 seviyesinde görünen Trump’ın onay oranı bir Quinnipiac Universitesi araştırmasında aldığı en yüksek oran olan %43’ün yalnızca bir puan altında.

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