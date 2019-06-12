DHA DIŞ - Araştırma: Trump 2020 seçim yarışını kaybedebilir

ABD, (DHA) - Amerika’da ulusal çapta yapılan yeni bir araştırma Başkan Trump için 2020 seçimlerinde tehlike çanlarının çaldığını gösterdi.

Quinnipiac Universitesi’nin gerçekleştirdiği ve Fox News’in yayınladığı kamuoyu araştırması’na göre Demokrat Parti adayı eski başkan yardımcısı Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump karşısında %53 ile önde. Başkan Trump’ın oy oranı ise sadece %40.

Araştırma Biden’ın iki düzine civarındaki demokrat başkan adayları içersinde bir miktar zemin kaybettiğini de gösteriyor. Ancak eski başkan yardımcısı Biden, kadın oylarının %26’sını ve erkek oylarının %50’sini almayı başarırken; demokrat ya da cumhuriyetçi olmayan seçmenlerin oylarında da en yakın rakibinin %30 önünde.

Trump sadece Biden’a karşı zor durumda değil. Sosyalist eğilimleri ile tanınan diğer Demokrat Başkan adayı Bernie Sanders da Trump karşısında olası bir genel seçimde %51’e %42 önde görünüyor. Diğer demokrat adaylardan Kamala Harris %9 puan, Elizabeth Warren %7 puan, Pete Buttigieg ve Cory Booker ise %5’er puan ile Başkan Trump’ın önünde yarışı götürüyor.