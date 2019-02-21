DHA DIŞ - Araştırmacılar daha uzun dayanan güçlü pil geliştirdi

Gonca YAĞCI, (DHA) - Telefonlardan elektronik eşyalara kadar kadar pek çok cihazda kullanılan pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirildi.

İrlandalı araştırmacılar geliştirdikleri ultra ince nanomateryallerle pillerin daha kısa sürede doldurulmasını ve üç kata kadar daha uzun süre kullanılabilmesini sağladı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Trinity College’den bir grup araştırmacının geliştirdiği bu teknolojinin özellikle şarj edilebilen pil üretiminde de kullanılabilmesi umut ediyor

İrlanda Bilim Vakfı’ndan Prof Valeria Nicolosi, normal pillerin içersinde bulunan elektrotları geliştirerek pillerin daha uzun süre enerji saklamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yeniden şarj edilebilen pillerdeki enerjinin saklanması için elektrotlar bulunuyor. Pillerin daha uzun şarj etmesi için de bu elektrotların daha kalın olması gerekiyor. Ancak bu elektrotlar sadece belli bir kalınlıkta üretilebiliyor. Elektrotların daha kalın olması durumunda üretim aşamasında parçalanabiliyor.