DHA DIŞ- Arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı

Rusya, (DHA)- Rusya’da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Rusya’nın Vladivostok şehrindeki tepede meydana geldi. Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Aracın hareket etmesi

-Aracın sol tekerinin çukura denk gelmesi

-Aracın takla atmaya başlaması

-Aracın sürücüsünün camdan uçma anı

-Sürücünün ezilmesi

-Sürücünün araçla beraber yuvarlanma anı

