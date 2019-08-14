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DHA DIŞ- Arjantin’de inşa halindeki 8 katlı bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Arjantin’de inşa halindeki 8 katlı bina çöktü.

Arjantin, (DHA)- Arjantin’de inşa halindeki 8 katlı bina çöktü. Çöken bina sebebiyle çok sayıda otomobil hasar görürken; şans eseri kimse yaralanmadı.

Başkent Buenos Aires’in Tres de Febrero bölgesindeki, inşa halinde olan 8 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın terk edilmiş bir evi de yıktığı, çevredeki çok sayıda otomobile hasar verdiği belirtildi. Olayda şans eseri kimse yara almadı.

Görüntü Dökümü
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-Binanın çökme anı güvenlik kamerası görüntüsü
-Çöken binanın görüntüsü

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