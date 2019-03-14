DHA DIŞ - Aşırı yağış sonrası marketin çatısı çöktü, aşağıdakiler son anda kaçtı

Brezilya (DHA) - Brezilya'da aşırı yağış sonrası bir marketin çatısı çöktü. Aralarında market çalışanlarının da bulunduğu 5 kişinin market önünde beklediği esnada çöken çatı az kalsın felakete neden oluyordu. 5 kişi son anda çatıyı fark ederek kaçtı ve kurtuldu.

Son günlerde aşırı yağışın etkili olduğu Brezilya'da hayat birçok bölgede adeta felç oldu. Felaketin en çok vurduğu Sao Paulo'da biri bebek, 11 kişi hayatını kaybetti.

Sao Paulo'ya bağlı Mongagua'da aşırı yağış sonrası bir marketin çatısı çöktü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, aralarında çalışanların da bulunduğu 5 kişinin market önünde olduğu sırada çatının çöktüğü görülüyor. Çatının üzerlerine geldiğini görenler, saniyeler içinde kaçıyor ve çatı tam da onların daha önce bulundukları alana düşüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çatının çökmesi

İnsanların kaçması

yaşanan şok

