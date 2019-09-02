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DHA DIŞ- Astronot gibi giyinip bozuk yollara dikkat çekti, fenomen oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:53 | Son Güncelleme

Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü’ yaptı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- Hindistanlı sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, astronot kıyafeti giyerek, sokakta ‘ay yürüyüşü’ yaptı. Sanatçının, bozuk yollara dikkat çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi çekti.

Hindistan’ın Bengalore şehrindeki sokak sanatçısı Baadal Nanjundaswamy, bozuk yollara dikkat çekmek için astronot kostümü giydi ve Bengalore sokaklarında yürüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nanjundaswamy’nin yürüdüğü yol, aydaki kraterlerle benzerlik gösterdi.

Paylaşılan görüntülere kısa sürede yoğun ilgi gelirken; sanatçı görüntüyü, Bengalore şehrinin altyapı çalışmalarından sorumlu olan ve Hindistan'ın dördüncü büyük belediye şirketi BBMP’ye mesaj göndererek, “Merhaba BBMP” açıklamasıyla paylaştı.

Görüntü Dökümü
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-Sanatçının astronot kostümü ile sokakta yürümesi

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