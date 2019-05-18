DHA DIŞ - Atatürk'ün Sofya'da kullandığı odada 19 Mayıs konseri

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),(DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya Askeri Ataşelik görevini yaptığı sırada kullandığı odada, Türk-Bulgar gençliğine ve dostluğuna ithafen piyano ve keman resitalleri düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele'nin başlamasının 100'üncü yılında, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1013-1914 yıllarında Sofya Büyükelçisi olan arkadaşı Fethi Oktar döneminde Askeri Ataşe görevini yürüttüğü konutta, konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Bulgar davetliler ve diplomatların da katıldığı konser düzenlendi. Konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef- kemancı Volkan Mete Yalçın tarafından Mozart ve Vivaldi'nin eserlerinin yanı sıra, Bulgar şef Kiril Lambov ve ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun'un eserleri seslendirdi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı sırada kullandığı oda günümüzde bir müze olarak muhafaza ediliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bu bayram arifesinde Atatürk'ün çalıştığı masaya oturup, duygularını hatıra defterinde paylaştı. Yavuz,
"Burada ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Sofya'daki odada bulunmaktan ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, "Bu senenin önemi, milli mücadelemizin 100'üncü yılı olması. Bu vesileyle, burada büyükelçilik konutunda bir konser etkinliğimiz oldu. Buranın ayrı bir önemi var. Büyükelçilik konutumuzda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk askeri ateşe olarak çalışmıştı. Buradan sonra Çanakkale'ye gitti, onsan sonra da Milli Mücadelemizi başlatmıştı Samsun'da. Onun için buranın önemi çok tarihidir. Atamız, gerçek bir Türk- Bulgar dostluğuna inanan devlet adamıydı. Bunu anlatılarından da biliyoruz. Kendisinin Türk- Bulgar dostluğuna inancını bizler de burada yaşatmaya çalışıyoruz. Soydaşlarımız da bu dostluğun en önemli köprüsü" dedi.
Bulgaristan'a konser vermek üzere ikinci kez gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, Atatürk'ün çalıştığı yerde konser sunmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Dittgen, " “Çok anlamlı bir günü kutluyoruz bugün. 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100'üncü yılını kutluyoruz. Bu etkinlik için Sofya'da, Atatürk'ün ataşeliğini yaptığı bu salonda icra yapmak bizim için çok heyecan vericiydi. Çok mutluyuz" dedi.
Görüntü Dökümü
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Konserden detaylar
Atatürk odası
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz
Atatürk’ün odası ve fotoğraflar
Jülide Yalçın Dittgen ile röportaj
Büyükelçi Hasan Ulusoy röportaj
Detaylar
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