DHA DIŞ - Atatürk'ün Sofya'da kullandığı odada 19 Mayıs konseri

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),(DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya Askeri Ataşelik görevini yaptığı sırada kullandığı odada, Türk-Bulgar gençliğine ve dostluğuna ithafen piyano ve keman resitalleri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli Mücadele'nin başlamasının 100'üncü yılında, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1013-1914 yıllarında Sofya Büyükelçisi olan arkadaşı Fethi Oktar döneminde Askeri Ataşe görevini yürüttüğü konutta, konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile Bulgar davetliler ve diplomatların da katıldığı konser düzenlendi. Konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın Dittgen, piyanist Elif Önal ve şef- kemancı Volkan Mete Yalçın tarafından Mozart ve Vivaldi'nin eserlerinin yanı sıra, Bulgar şef Kiril Lambov ve ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun'un eserleri seslendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün görev yaptığı sırada kullandığı oda günümüzde bir müze olarak muhafaza ediliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bu bayram arifesinde Atatürk'ün çalıştığı masaya oturup, duygularını hatıra defterinde paylaştı. Yavuz,

"Burada ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ataşe olarak görev yaptığı Sofya'daki odada bulunmaktan ayrı bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.