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DHA DIŞ- Atina'da Türk genci silahlı kavgada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Dün öğleden sonra Atina’nın Peristeri bölgesinde bir kafede öldürülen gencin, Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Io Chokona, Atina, (DHA)- Dün öğleden sonra Atina’nın Peristeri bölgesinde bir kafede öldürülen gencin, Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Kimliği bugün tespit edilen 25 yaşındaki genç, dün öğleden sonra bir arkadaşıyla kafede oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.

Gizli kamerada, bir erkeğin kafeye girdiği, kahve ısmarladığı ve gencin yalnız kaldığı bir sırada ona yaklaştıktan sonra kavga etmeye başladıkları kaydedildi. Daha sonra kimliği henüz tespit edilemeyen adam, silahını çıkarıp gence 3 kez ateş etti ve silahın namlusuyla başına vurmaya başladı.

Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybett. Katilin kimliğinin tespiti ve cinayete dair soruşturma başlatıldı.

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